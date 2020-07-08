"Если пообещал, то уходи": На сайте Зеленского появилась петиция об отставке

8 Июль 2020 2020-07-08T20:05:02+03:00

Авторы петиции напомнили, что в апреле 2019 года Зеленский пообещал уйти с поста, если нарушит закон

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Зеленского хотят отправить в отставку из-за того, что нарушил слово - на сайте президента Украины появилась петиция. Автором выступил Виктор Уколов, который хорошо запомнил интервью Владимира Зеленского в программе "Право на власть". Помнит, даже день - 18 апреля 2019 года. Тогда, еще будучи кандидатом в президенты, будущий лидер страны заявил, что готов добровольной уйти с поста, если нарушит закон.

Виктор Уколов год ждал и вот, наконец, Зеленский, кажется, прокололся:

- 7 июля 2020 президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа) и этим нарушил Закон «О предупреждении коррупции,- сказано в петиции.

Автор петиции рассчитывает, что у президента будет два выхода - подать в отставку или признать, что "за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 он солгал своим избирателям".

В 2019 году на сайте украинского президента уже размещали петицию об отставке. На нее Владимир Зеленский ответил, он напомнил, что не может пойти против воли 73 процентов избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU