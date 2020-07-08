В России разрабатывают 17 перспективных вакцин от коронавируса

8 Июль 2020 2020-07-08T20:47:56+03:00

Тестирование на людях вакцины Минобороны и Центра Гамалеи завершат к концу лета Фото: Мария ЛЕНЦ

Некоторые из препаратов уже начали испытывать на людях

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В России разрабатывают 17 перспективных вакцин от новой коронавирусной инфекции, об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ранее в ведомстве заявляли, что таких разработок 47, а всего ведут проекты 17 исследовательских центров и научных групп.

- Ну, те, которые сегодня показали себя уже как перспективные кандидаты, это 17 вакцин, над ними более углублено ведется работа,- сказал Михаил Мурашко в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Некоторые исследователи уже приступили к тестированию кандидатной вакцины на людях. Например, препарат разрабатывают ученые Минобороны совместно с исследователями Центра Гамалеи. Добровольцами стали 50 военных, кроме того, разработчики из Центра Гамалеи тоже ввели себе препарат.

Глава Минздрава говорил, что результаты будут в конце августа.

Еще одна перспективная вакцина отличается своим форматом - это не вещество для инъекции, а йогурт.

ИСТОЧНИК KP.RU