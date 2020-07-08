2020-07-08T20:46:09+03:00
Общество

Мурашко: Вакцинация от коронавируса будет добровольной

Министр здравоохранения сообщил, что принудительной вакцинации не будет - прививку сделают только тем, кто сам вызвался
Юлия САЛЬНИКОВА
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о том, как планируют проводить вакцинацию от коронавируса в России. Он сообщил, что ученые в стране разрабатывают 17 потенциальных вакцин, некоторые из них уже тестируют на людях, а значит, высока вероятность, что ученые завершат все испытания уже в 2020 году.

- Вакцинация будет добровольной, - сообщил министр.

Второй группе добровольцев ввели вакцину от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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