Мурашко: Вакцинация от коронавируса будет добровольной

8 Июль 2020 2020-07-08T20:46:09+03:00

Министр здравоохранения сообщил, что принудительной вакцинации не будет - прививку сделают только тем, кто сам вызвался

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о том, как планируют проводить вакцинацию от коронавируса в России. Он сообщил, что ученые в стране разрабатывают 17 потенциальных вакцин, некоторые из них уже тестируют на людях, а значит, высока вероятность, что ученые завершат все испытания уже в 2020 году.

- Вакцинация будет добровольной, - сообщил министр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787239" frameborder="0"></iframe> Второй группе добровольцев ввели вакцину от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU