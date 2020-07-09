Уплотнения в легких: врач назвал, кто находится в группе риска после коронавируса

9 Июль 2020 2020-07-08T20:51:27+03:00

У кого чаще может развиваться фиброз после перенесенной инфекции, рассказал профессор-пульмонолог, доктор медицинских наук Кирилл Зыков

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Осложнение, которого опасаются большинство заболевших COVID-19 — это необратимое повреждение легких. У перенесших инфекцию может развиваться фиброз, также в диагнозах могут фигурировать «пневмосклероз», «пневмофиброз». По большому счету, это синонимы, говорят врачи-пульмонологи.

Фактически речь идет о разрастании соединительной ткани. На месте полноценно работающих клеток легких, главная задача которых газообмен, появляются «бестолковые» уплотнения. Из-за этого человеку становится труднее дышать. Сначала — при физических нагрузках, а при обширном фиброзе дыхание нарушается даже во время покоя.

У кого выше риск возникновения фиброзных изменений? Такие группы пациентов по просьбе «КП» перечислил опытный врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор РАН, заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Кирилл Зыков.

В группе повышенного риска:

- люди старшего возраста (65+);

- курильщики — причем, риск повышается многократно и у тех, кто курит обычные сигареты, и у любителей кальяна, и электронных сигарет, и любых устройств для нагревания табака, подчеркивает эксперт;

- люди с генетической предрасположенностью к развитию фиброза (если этим страдали родители или один из них, бабушки, дедушки);

- пациенты с системными воспалительными заболеваниями соединительной ткани (системная красная волчанка, склеродермия, болезнь Шегрена и другие).

Кроме того, выраженность фиброза зависит от длительности заболевания (коронавирусной инфекции) и его лечения, добавляет профессор Зыков. По его словам, чем дольше течение болезни, тем выше вероятность того, что у человека будут фиброзные изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU