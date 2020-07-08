2020-07-08T21:20:31+03:00
Общество

Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом

Михаил Мурашко объяснил - реакция организма на то, насколько тяжело человек переносит заражение, зависит от иммунной системы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Иммунитет сильнее у тех, кто болел с симптомамиИммунитет сильнее у тех, кто болел с симптомамиФото: REUTERS
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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России пока нет случаев, когда у переболевшего коронавирусом человека был отрицательный тест на антитела. Этот тест показывает, есть ли иммунитет к Covid-19.

- Действительно, в зависимости от иммунной системы разные люди по-разному прореагировали. Те, которые переболели тяжело, у них иммунитет сформировался более стойкий. Те, которые перенесли заболевание бессимптомно, видим, что, да, иммунный ответ слабее,- сказал глава ведомства в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Сайт kp.ru писал, что у людей, которые живут с зараженными коронавирусом, может формироваться "тихий" иммунитет. При этом, тест на антитела у них отрицательный. Их иммунитет можно вычислить при тестировании на Т-клетки «памяти», которые борются с инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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