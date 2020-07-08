Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: главный тренер "Спартака" Тедеско был удален

8 Июль 2020 2020-07-08T21:20:33+03:00

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В конце первого тайма матча Спартак - Локомотив в Тушино вечером 8 июля случилось немало ярких событий. На 42-й минуте поединка судья назначил пенальти в ворота хозяев поля при счете 1:0. И это событие вызвало бурную реакцию у главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.

Наставник "красно-белых", который уже пропускал в этом сезоне матчи из-за дисквалификации, слишком эмоционально спорил с арбитрами о назначении пенальти. И - получил сразу две желтых карточки от рефери и досрочно покинул поле.

При этом, уходя в подтрибунное помещение, Тедеско был очень эмоционален - сначала вообще не хотел уходить, а потом похлопал арбитром, оттолкнул шедших к нему людей и слегка ударил рукой по монитору видеоповтора VAR. И когда Тедеско ушел с поля, то Алексей Миранчук забил ответный мяч.

Первый тайм поединка в Тушино завершился в итоге вничью 1:1.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Локомотив". Стартовый свисток поединка прозвучал в 20:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU