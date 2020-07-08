Трамп угрожает сократить финансирование школ, где отказываются открываться из-за коронавируса

8 Июль 2020 2020-07-08T21:33:22+03:00

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Президент США Дональд Трамп угрожает сократить финансирование школ, где отказываются возобновлять очное обучение из-за коронавируса. В связи с ростом случаев заражения Центр по профилактике и борьбе с болезнями США (CDC) выпустил рекомендации, где было сказано, что учителям и ученикам стоит носит маски и при возможности перейти на домашнее обучение.

- Я не согласен с CDCgov по поводу их очень жестких и дорогих рекомендаций по открытию школ. Хотя они хотят, чтобы школы открылись, но просят делать очень непрактичные вещи. Я буду встречаться с ними,- написал Трамп в Twitter.

Он заявил, что может прекратить финансирование таких школ, хотя по большей части деньги туда идут из местных бюджетов штатов (до 90 процентов), а не из федерального бюджета.

В Нью-Йорке, например, уже собираются сочетать осенью обучение в очном и дистанционном формате.

Вице-президент Майк Пенс поддержал президента, заявив, что "детей пора вернуть в школы", приводит его слова CNN. А вот губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо остался недоволен угрозами Трампа:

- Вы же не пытаетесь нас запугивать. Не это же происходит, - адресовал через СМИ вопрос президенту Куомо.

В США уже больше 3 миллионов зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU