Мурашко рассказал о последствиях коронавируса у россиян

8 Июль 2020 2020-07-08T22:02:19+03:00

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о последствиях коронавируса, с которыми сталкиваются те, кто победил болезнь. За бывшими пациентами врачи ведут наблюдение, поскольку новый вирус может провоцировать осложнения.

- Мы видим, что те, кто перенесли коронавирусную инфекцию, особенно в тяжелой форме, конечно же, нуждаются в реабилитации, наиболее уязвимыми органами и системами стали легкие, - сказал министр в эфире программы "Вести" на канале "Россия 1".

В США ученые предупреждают о том, что бывшие пациенты могут столкнуться с новыми проблемами - из-за вируса у некоторых возникает легочный фиброз - это как "бомба замедленного действия", в начале пациент не чувствует изменений, но итог может быть опаснее, чем некоторые виды рака. Легочный фиброз прогрессирующее заболевание, которое может потребовать пересадки органа.

- Вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, это поражения сердца, в частности, миокардиты у переболевших людей,- сообщил Мурашко.

ИСТОЧНИК KP.RU