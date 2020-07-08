В США начались испытания на людях ингалятора от коронавируса

8 Июль 2020 2020-07-08T22:41:51+03:00

В США пытаются разработать и вакцину, и лекарство от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эту версию ремдесивира планируют применять на пациентах, которые не нуждаются в госпитализации

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В США приступили к тестированию на людях ингаляционной версии "ремдесивира" (Remdesivir). Будет два этапа с участием добровольцев - в рамках первого вещество испытают на 60 здоровых людях в возрасте от 18 до 45 лет. Если лекарство окажется безопасным и не вызовет побочных эффектов, то его смогут проверить на добровольцах другой возрастной категории - детях и пожилых, затем на зараженных.

- С появлением многообещающих данных о клинических исследований внутривенного введения ремдесивира стало ясно - необходимы усилия для изучения потенциала препарата в амбулаторных условиях. Мы работаем над формой ремдесивира в ингаляционном, распыленном виде,- сказал директор Gilead Sciences доктор Мердад Парси, его слова приводит CNN.

Эту форму препарата хотят применять для пациентов, которые не нуждаются в госпитализации, то есть не имеют тяжелых симптомов.

Ремдесивир в виде инъекций одобрен во многих странах, как эффективное лекарство от коронавируса. Однако, в ВОЗ усомнились в эффективности лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU