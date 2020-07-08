Грызлов: Украина отказалась от договоренностей по обмену задержанными

8 Июль 2020 2020-07-08T23:12:34+03:00

При этом в Киеве выступили против своей же инициативы по формату составления списков

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Киев отказался от договоренностей по обмену пленными с ДНР и ЛНР. Об итогах заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе сообщил полпред РФ Борис Грызлов.

- Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц,- приводит его слова "Интерфакс".

При этом именно украинская сторона ранее выступила с инициативой по такому формату составления списков на обмен. Теперь украинцы передумали и хотят добавить еще две категории - об чем заявили не заранее, а во время заседания. По мнению Грызлова, такая позиция Украины затормозит процесс обмена задержанными и арестованными.

Во время обмена пленными в 2019 году, Украина вопреки правилам изменила уже утвержденные списки, а в июне 2020 года Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями ЛДНР, что уже можно было расценивать как выход украинских властей из Минского процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU