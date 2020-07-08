2020-07-08T23:28:16+03:00
В мире

Военные Венесуэлы сбили американский самолет

Сообщается, что борт нарушил воздушное пространство страны [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Венесуэльские военные сбили американский самолетВенесуэльские военные сбили американский самолетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Венесуэльские военные сбили американский самолет, который нарушил воздушное пространство Боливарианской республики. Об этом вечером в среду, 8 июля, объявило стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB).

«CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации», - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в Twitter.

Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы сообщило о «нейтрализации» самолета с бортовым номером США. Фото: Twitter/CEOFANB

Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы сообщило о «нейтрализации» самолета с бортовым номером США. Фото: Twitter/CEOFANB

Сообщение проиллюстрировано снимками горящих обломков самолета, а также бортового номера 339AV. По данным отслеживающего полеты гражданской авиации сервиса Flightradar, речь идет о частном воздушном судне Hawker 800, которое летело из центрального мексиканского штата Толука на остров Косумель.

Закон, на который ссылаются венесуэльские военные, был принят в 2013 году. Как писал сайт kp.ru, он позволяет «перехватывать и уничтожать» воздушные суда наркомафии над территорией республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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