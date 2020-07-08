Наводнение в Рузе 8 июля 2020 года: объявлен режим ЧС

8 Июль 2020 2020-07-09T00:17:50+03:00

Ситуацию с наводнением в Рузе 8 июля 2020 года обсудили на экстренном совещании

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В связи с наводнением в Рузе 8 июля 2020 года в городе с 19:00 и вплоть до особого распоряжения объявлен режим Чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко на своей официальной странице в Instagram.

«В результате прохождения грозового фронта и выпадения обильных осадков в ночь с 7 на 8 июля создалась опасная ситуация на дамбе у хлебозавода, возникла угроза разлива реки Городянка и затопления частного жилого сектора», - написал он.

С шести утра «все имеющиеся силы» были брошены на перекачку воды и укрепление дамбы мешками со смесью песка и гравия. Жителей частного сектора оповестили о возможной угрозе и эвакуировали.

Однако, несмотря на все предпринятые меры, дамбу прорвало, вода по руслу Городянки устремилась в реку Рузу. В первые же минуты бурным потоком смыло частный дом №9 по улице Красноармейской. К счастью, люди не пострадали.

«Чтобы избежать других последствий, отключено газоснабжение и электроснабжение на части улиц», - сообщил Николай Пархоменко.

В общей сложности эвакуированы 52 человека, в том числе семеро детей. Над ликвидацией последствий прорыва на дамбе работают свыше 60 человек, задействовано 16 единиц техники. Дежурят ОВД, МЧС, ГИБДД, развернуты два штаба.

«Ситуация беспрецедентная. Возможен второй удар потока воды. При любом изменении ситуации прошу жителей домов улиц Дмитровской и Набережной звонить в ЕДДС по номерам 112 и 8 (49627)5-05-05. Автобусы готовы эвакуировать жителей в пансионат «Бабаево», где мы обеспечим их всем необходимым», - говорится в заявлении главы Рузского городского округа.

Он призвал горожан не поддаваться панике и не распространять слухов, пообещав информировать обо всем в своем аккаунте в «Инстаграме».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789501" frameborder="0"></iframe> В подмосковной Рузе в наводнении смыло целый дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU