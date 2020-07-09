2020-07-09T00:33:57+03:00
Политика

Минобороны России: Боевики в Сирии готовят новую провокацию с химоружием

По данным российского Центра, террористы изготовили не менее 15 взрывных устройств с неизвестным веществом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сирийские военные патрулируют дорогуСирийские военные патрулируют дорогуФото: REUTERS
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Боевики действующих на территории Сирии террористических группировок готовят новую провокацию с применением химического оружия в САР. Об этом предупредил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«По имеющимся сведениям, боевиками в специальной лаборатории, расположенной в городе Сармада, уже изготовлено не менее 15 самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестным отравляющим веществом», - сказал он на брифинге в среду, 8 июля.

Руководитель Центра уточнил: по информации, полученной от местных жителей, боевики запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» планируют провести провокации «в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб», главная цель задуманного – обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии.

Между тем, как писал сайт kp.ru, постпред России при ООН Василий Небензя еще в апреле говорил, что «сирийская военно-химическая программа свернута, объекты по производству химического оружия были уничтожены, а запасы химического оружия – ликвидированы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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