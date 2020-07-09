2020-07-09T00:54:34+03:00
Происшествия

Причина наводнения в Рузе: власти рассказали про прорыв дамбы

По данным МЧС, причиной наводнения в Рузе стал подмыв технической насыпи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Рузе прорвало дамбу. Фото: ГУ МЧС по Московской областиВ Рузе прорвало дамбу. Фото: ГУ МЧС по Московской области
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Причиной наводнения в Рузе стал прорыв дамбы, который произошел из-за того, что во время сильного ливня подмыло техническую насыпь, возведенную на время постройки обводного канала, куда должны были пустить воду. Насыпь не выдержала напора, и поток воды через жилой сектор устремился в реку Руза.

«При проведении работ по прокладке обводного канала в 21:30 произошёл подмыв технической насыпи и выход воды через жилой сектор в реку Руза. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, в том числе произошёл смыв двух частных домов на окраине (одноэтажные, деревянные) и одной хозяйственной постройки», - говорится в сообщении пресс-службы подмосковного главка МЧС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 8 июля в Рузе из-за прорыва дамбы был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ранее сообщалось, что потоком воды смыло частный дом. К счастью, люди не пострадали. В общей сложности были эвакуированы 52 человека, в том числе семеро детей.

В подмосковной Рузе в наводнении смыло целый дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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