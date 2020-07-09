Антонов: Россия предпримет необходимые шаги в связи с выходом США из Договора по открытому небу

Посол России в США Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в США Анатолий Антонов убежден, что Москва предпримет необходимые шаги в связи с выходом Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН). Он отметил, что после выхода США из Договора у нашей страны «не будет возможностей видеть, что происходит на территории Соединенных Штатов».

«Я хочу сказать, что это очень серьезный шаг со стороны США. И я уверен, что министр обороны и другие заинтересованные ведомства предпримут в конечном счете необходимые шаги, чтобы защитить национальные интересы нашей родины», - подчеркнул российский дипломат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из Договора по открытому небу 21 мая. При этом он заявил о хорошем шансе для нового соглашения с Россией по контролю над вооружениями.

СПРАВКА «КП»

Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.

Документ, цель которого – укрепление взаимопонимания и доверия между странами, предоставляет возможность всем участникам договора открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.