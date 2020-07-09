Видео потопа в Рузе 8 июля 2020 года: после прорыва дамбы поток снес дом
В Интернете опубликовано видео потопа в Рузе 8 июля 2020 года. На снятых очевидцами кадрах с места событий видно, как сразу же после прорыва дамбы бурный поток воды снес целый жилой дом.
Позже стало известно, что река Городянка, устремившаяся через частный сектор в реку Руза, смыла не менее двух домов и одну хозяйственную постройку. Кроме того, оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами. К счастью, люди не пострадали. В общей сложности были эвакуированы 52 человека, в том числе семеро детей.
В пресс-службе подмосковного главка МЧС рассказали, что причиной наводнения в городе стал прорыв дамбы в результате подмыва технической насыпи.
Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 8 июля в Рузе из-за прорыва дамбы был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
В подмосковной Рузе река смыла несколько домов.В подмосковной Рузе прорвало дамбу. Река Городянка напрочь смыла несколько домов. Ещё 29 домов подтоплены, а 52 человека эвакуированы. В городе объявлен режим ЧС
ИСТОЧНИК KP.RU