Видео потопа в Рузе 8 июля 2020 года: после прорыва дамбы поток снес дом

9 Июль 2020 2020-07-09T01:27:48+03:00

В МЧС назвали причину потопа в Рузе 8 июля 2020 года [видео]

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В Интернете опубликовано видео потопа в Рузе 8 июля 2020 года. На снятых очевидцами кадрах с места событий видно, как сразу же после прорыва дамбы бурный поток воды снес целый жилой дом.

Позже стало известно, что река Городянка, устремившаяся через частный сектор в реку Руза, смыла не менее двух домов и одну хозяйственную постройку. Кроме того, оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами. К счастью, люди не пострадали. В общей сложности были эвакуированы 52 человека, в том числе семеро детей.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС рассказали, что причиной наводнения в городе стал прорыв дамбы в результате подмыва технической насыпи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 8 июля в Рузе из-за прорыва дамбы был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789506" frameborder="0"></iframe> В подмосковной Рузе река смыла несколько домов.В подмосковной Рузе прорвало дамбу. Река Городянка напрочь смыла несколько домов. Ещё 29 домов подтоплены, а 52 человека эвакуированы. В городе объявлен режим ЧС

ИСТОЧНИК KP.RU