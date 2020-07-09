2020-07-09T01:27:48+03:00
Происшествия

Видео потопа в Рузе 8 июля 2020 года: после прорыва дамбы поток снес дом

В МЧС назвали причину потопа в Рузе 8 июля 2020 года [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В Рузе прорвало дамбу. Фото: ГУ МЧС по Московской областиВ Рузе прорвало дамбу. Фото: ГУ МЧС по Московской области
Изменить размер текста:

В Интернете опубликовано видео потопа в Рузе 8 июля 2020 года. На снятых очевидцами кадрах с места событий видно, как сразу же после прорыва дамбы бурный поток воды снес целый жилой дом.

Позже стало известно, что река Городянка, устремившаяся через частный сектор в реку Руза, смыла не менее двух домов и одну хозяйственную постройку. Кроме того, оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами. К счастью, люди не пострадали. В общей сложности были эвакуированы 52 человека, в том числе семеро детей.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС рассказали, что причиной наводнения в городе стал прорыв дамбы в результате подмыва технической насыпи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 8 июля в Рузе из-за прорыва дамбы был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В подмосковной Рузе река смыла несколько домов.В подмосковной Рузе прорвало дамбу. Река Городянка напрочь смыла несколько домов. Ещё 29 домов подтоплены, а 52 человека эвакуированы. В городе объявлен режим ЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опубликовано фото задержания губернатора Хабаровского края
Глава Минздрава: Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной
«Чистый и откровенный произвол»: Пушков прокомментировал запрет RT в Литве
Видео потопа в Рузе 8 июля 2020 года: после прорыва дамбы поток снес дом
Антонов: Россия предпримет необходимые шаги в связи с выходом США из Договора по открытому небу
Причина наводнения в Рузе: власти рассказали про прорыв дамбы
Минобороны России: Боевики в Сирии готовят новую провокацию с химоружием
Наводнение в Рузе 8 июля 2020 года: объявлен режим ЧС
За сутки в Москве скончались 32 пациента с коронавирусом
Военные Венесуэлы сбили американский самолет
Грызлов: Украина отказалась от договоренностей по обмену задержанными
В США начались испытания на людях ингалятора от коронавируса
Британцев призвали похудеть к зиме перед второй волной коронавируса
Мурашко рассказал о последствиях коронавируса у россиян
Трамп угрожает сократить финансирование школ, где отказываются открываться из-за коронавируса
Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: главный тренер "Спартака" Тедеско был удален
Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом