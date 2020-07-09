«Чистый и откровенный произвол»: Пушков прокомментировал запрет RT в Литве

9 Июль 2020 2020-07-09T01:52:06+03:00

Российский сенатор отметил, что правовых основ у этого решения нет

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал запрет трансляции телеканалов RT в Литве решение властей Литвы запретить трансляцию российских телеканалов группы RT.

«Правовых основ у решения нет. Ссылки на выполнение санкций ЕС абсурдны: ЕС не вводил санкций против СМИ», - написал российский сенатор.

«Чистый и откровенный произвол», - добавил Алексей Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее представитель литовской комиссии по радио и телевидению Мантас Мартишюс объявил, что на территории этой прибалтийской республики приостанавливается трансляция программ RT. Он пояснил, что решение принято не из-за нарушений самого телеканала, а в связи с санкциями в отношении российского журналиста Дмитрия Киселева.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала это «фантасмагорической тупостью».

«Дмитрий Киселев не возглавляет Russia Today, не имеет отношения к Russia Today. Дмитрий Киселев возглавляет МИА «Россия сегодня». Они, наверное, в Google просто забили «Россия сегодня», и им перевело «Russia Today». Ничем другим эту фантасмагорическую тупость я объяснить не могу. Russia Today возглавляю я уже 15 лет, с момента его образования», - приводит ее слова телеканал RT.

ИСТОЧНИК KP.RU