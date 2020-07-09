Американцы обнаружили действующий ядерный объект в КНДР

9 Июль 2020 2020-07-09T03:59:10+03:00

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Американцы обнаружили на территории КНДР некий «новый действующий ядерный объект», о котором ранее ничего не было известно. Об этом со ссылкой на данные экспертов Института международных исследований, работающего при Миддлбери-колледже в штате Вермонт, сообщает телеканал CNN.

Специалисты пришли к такому выводу после того, как ознакомились со спутниковыми снимками окрестностей Пхеньяна, предоставленных Институту американской компанией Planet Labs. В небольшой деревне, расположенной неподалеку от северокорейской столицы, они и рассмотрели некий объект, который сочли связанным с ядерной программой КНДР.

По словам экспертов, они обратили внимание на «характерные для других ядерных объектов Северной Кореи признаки». В частности, как утверждают собеседники CNN, об этом говорит то, что территория вокруг предполагаемого объекта тщательно охраняется. Там же, как считают американские исследователи, расположены сооружения для проживания сотрудников предприятия, а также подземные помещения, где якобы проводятся скрытые от посторонних глаз работы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын обещал президенту США Дональду Трампу ликвидировать все ядерные объекты на территории своей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU