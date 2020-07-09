ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11,6 миллиона

9 Июль 2020 2020-07-09T04:17:58+03:00

За сутки в мире выявили почти 169 тысяч новых случаев заражения Фото: REUTERS

За сутки в разных странах выявили почти 169 тысяч новых случаев заражения

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Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось почти на 169 тысяч и превысило 11,6 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер среды, 8 июля, в общей сложности в разных странах с начала вспышки заболевания медики зафиксировали 11 669259 случаев заражения, 539906 человек скончались от пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19. За прошедший день выявлено 168957 новых инфицированных, умерли 4147 больных.

Причем большинство случаев заражения (6 004685 человек) зарегистрированы в Северной и Южной Америке, где жертвами инфекции стали 268828 человек. За сутки в регионе выявлено 89134 заразившихся, умерли 2092 больных. На втором месте Европа: 2827789 заразившихся с начала пандемии (17941 новых случаев) и 201255 умерших (604 летальных исхода за минувшие сутки).

Третье место по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион, где число инфицированных за сутки возросло на 17078 и составило 1204698. С начала пандемии зафиксировано 28664 смерти, за последние 24 часа скончались 562 больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU