Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не станут исключать из ЛДПР

9 Июль 2020 2020-07-09T05:00:26+03:00

Об этом заявили в региональном отделении партии, комментируя задержание главы региона по подозрению в организации убийств

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Задержанного по подозрению в организации убийств и покушений на убийство губернатора Хабаровского края Сергея Фургала исключать из рядов ЛДПР не собираются. Об этом журналистам заявили в региональном отделении партии.

«Исключать Сергея Фургала не планируется», - сказал ТАСС член координационного совета регионального отделения ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский.

Со своей стороны, глава краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов, комментируя задержание главы региона, отметил, что если Фургала отстранят от должности, то выборы губернатора Хабаровского края пройдут в сентябре 2021 года – в единый день голосования.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Следственный комитет России сообщил, что совместно с сотрудниками ФСБ задержал Сергея Фургала в связи с расследованием убийств, совершенных на территории Хабаровского края Амурской области в 2004 – 2005 годах организованной преступной группой. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/789510" frameborder="0"></iframe> Видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала показало следствие.

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Арестованы также четверо участников организованной преступной группы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU