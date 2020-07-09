Цены на авиабилеты по России снизилась почти на треть

9 Июль 2020 2020-07-09T05:38:39+03:00

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Нынешним летом средняя цена авиабилетов на перелеты внутри России по сравнению с сезоном отпусков в прошлом году снизилась почти на треть и составила чуть более 11 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Туту.ру» после исследования стоимости авиабилетов, проданных в разных регионах страны с 1 мая.

«В целом, средний чек в обе стороны на перелет по России летом 2020 года на 28% ниже, чем летом 2019 (снижение с 15632 до 11191 рубля)», - отмечается в результатах исследования «Туту.ру».

В расчет брались билеты на самолеты ЧС датой вылета с 1 мая по 1 сентября. Также отмечается, что цены на авиабилеты с вылетом в августе немного выросли по целому ряду направлений – в первую очередь, в курортные города.

«Но это если сравнивать с ценами на билеты с вылетом в июне и июле 2020 года. А если сравнить цены на перелеты в августе 2020 и августе 2019, то в этом году цены ниже. Так что в этом августе летать выгоднее, нежели год назад», - цитирует сообщение компании ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что российским школьникам предоставят дополнительные скидки на железнодорожные билеты. Сниженные тарифы на проезд в поездах для детей старше десяти лет будут действовать во время учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU