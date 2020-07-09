СБ ООН не поддержал российский вариант резолюции по Сирии

9 Июль 2020 2020-07-09T06:21:50+03:00

Против предложенного Россией документа проголосовали семь стран, за – четыре, еще четыре воздержались

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Совет Безопасности ООН не принял предложенный Россией проект резолюции о доставке гуманитарной помощи в Сирию. За российский вариант документа проголосовали четыре страны – члена Совбеза, против высказались делегации семи государств, еще четыре страны воздержались. Об этом сообщил председательствующий в СБ немецкий постпред Кристоф Хойсген.

«Резолюция не принята, поскольку не набрала необходимого количества голосов», - объявил постпред Германии при ООН.

Российская делегация предложила документ, в котором предлагается доставлять гуманитарную помощь в Сирию через один пропускной пункт на границе с Турцией. Перед этим, как писал сайт kp.ru, наша страна вместе с Китаем наложили вето на проект резолюции Германии и Бельгии, в котором предлагалось оставить открытыми для ООН два пропускных пункта на сирийско-турецкой границе.

За предложенный Россией проект документа, кроме нашей делегации, проголосовали Китай, Вьетнам и Южная Африка. Против высказались США, Великобритания, Бельгия, Франция, Германия, Доминиканская Республика и Эстония. Воздержались Индонезия, Нигер, Тунис, а также Сент-Винсент и Гренадины, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU