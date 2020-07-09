2020-07-09T07:00:24+03:00
Общество

Последние новости на утро 9 июля 2020: Обнародовано видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 9 июля 2020 года
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Момент задержания губернатора Хабаровского края. Фото: СКРМомент задержания губернатора Хабаровского края. Фото: СКР
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Следствие показало видео с места задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации покушения на убийство и убийства нескольких предпринимателей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Следственный комитет России сообщил, что совместно с сотрудниками ФСБ задержал главу региона в связи с расследованием убийств, совершенных на территории Хабаровского края Амурской области в 2004 – 2005 годах организованной преступной группой. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

Сообщалось также, что в ближайшее время Фургалу будут предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса России, в том числе по нескольким пунктам статьи 105: «Убийство». Кроме того, следствие обратится в суд с ходатайством избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала показало следствие.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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