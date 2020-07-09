2020-07-09T07:30:46+03:00
Общество

Последние новости на утро 9 июля 2020: Обнародовано видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 9 июля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Момент задержания губернатора Хабаровского края. Фото: СКРМомент задержания губернатора Хабаровского края. Фото: СКР
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Следствие показало видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств нескольких предпринимателей. Ранее Следственный комитет России сообщил, что совместно с сотрудниками ФСБ задержал главу региона в связи с расследованием убийств, совершенных на территории Хабаровского края Амурской области в 2004 – 2005 годах организованной преступной группой. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

Сообщалось также, что в ближайшее время Фургалу будут предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса России, в том числе по нескольким пунктам статьи 105: «Убийство». Кроме того, следствие обратится в суд с ходатайством избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что вакцинация от коронавируса в нашей стране будет добровольной: каждый россиянин сам сможет для себя решить, нужна ли ему такая прививка.

«В целом у нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий. Потому что люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации», - сказал глава Минздрава.

Тем временем американский университет Джонса Хопкинса сообщил, что этой ночью число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 12 миллионов. По его данным, с начала пандемии COVID-19 в разных странах уже зафиксировано 12 007327 случаев заражения.

Американцы обнаружили на территории КНДР некий «новый действующий ядерный объект», о котором ранее ничего не было известно. К такому выводу эксперты из США пришли после того, как ознакомились со спутниковыми снимками окрестностей Пхеньяна. В небольшой деревне, расположенной неподалеку от северокорейской столицы, они и рассмотрели некий объект, который сочли связанным с ядерной программой КНДР.

Французский журналист Кристен Неаль назвал постоянно звучащие из Киева заявления о том, что Россия якобы готовит «масштабное вторжение» на территорию Незалежной «сумасшедшими». Он отметил, что подобные предположения украинских политиков настолько безумны, что они могли бы стать предметом для серьезного исследования психиатров.

Видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала показало следствие.

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Но «Комсомольская правда» и сам Жириновский, ничего не боятся! Читайте расшифровку этого скандального интервью, от которого отрекся Гордон (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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