Бывший депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

9 Июль 2020 2020-07-09T07:33:44+03:00

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Украина навсегда потеряла крымский полуостров из-за действий властей государства против жителей этой территории. Об этом в эфире канала NewsOne заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман, рассуждая о ситуации в Донбассе.

Политик раскритиковала отношение Киева к Минским соглашениям, которые не выполняет ее страна. По мнению Герман, из-за этого Украина приобрела имидж государства, которое не считается со своими обязательствами и не выполняет обещания.

- Я нами никто уже не будет считаться. По сути, мы уже и Донбасс потеряли, боюсь, что он больше не вернется на Украину. Люди там уже берут российские паспорта, потому что понимают, что даже в неродном государстве они в большей безопасности, чем в родном. С крымчанами то же самое: они никогда не будут мечтать вернуться на Украину – в государство, которое даже не дает им воды в жару летом, крича при этом, что Крым наш, - отметила экс-депутат Рады.

До этого Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, а после воссоединения полуострова с РФ подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Напомним, что несколько дней назад одна из российский политических партий предложила провести референдум по немедленному включению в состав России самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и Приднестровья.

ИСТОЧНИК KP.RU