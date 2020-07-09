9 Июль 2020 2020-07-09T08:03:24+03:00

Эксперты сообщили о глобальном изменении климата в ближайшие пять лет Фото: REUTERS

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Глобальная средняя температура на планете будет как минимум на один градус по Цельсию выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов в каждые из ближайших пяти лет, и через год показатель может превысить 1,5 градуса. Об этом сообщается в прогнозе об изменении климата от экспертов Всемирной метеорологической организации.

По данным метеорологом, среднегодовая температура на планете уже превышает 1 градус по Цельсию по сравнению с доиндустриальным эпохой, а последний пятилетний период был самым теплым.

- Сейчас перед нами стоят сложные задачи по достижению целей Парижского соглашения об изменении климата. Люди должны удержать глобальное повышение температуры на уровне ниже двух градусов и продолжать меры по ограничению повышения температуры еще больше - до 1,5 градуса, - заявил генсек организации Петтери Таалас.

Отмечается, что в климатическом прогнозе при это не учитывается изменения в выбросах парниковых газов и аэрозолей в результате эпидемии коронавирусной инфекции. Генсек ВМО отметил, что промышленный и экономический спад, случившийся в мире из-за пандемии и ограничений, не может быть заменой устойчивым и скоординированным действиям в данной области.

- Из-за слишком долгого срока нахождения CO2 в атмосфере эксперты ожидают, что последствия снижения выбросов этого года не приведут к снижению его концентрации в воздухе, - добавил Петтери Таалас.

Он также сказал, что несмотря на негативный эффект на экономику из-за пандемии, страны должны воспользоваться возможностью и включить меры по борьбе с изменением климата в свои программы.

Напомним, что недавно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об аномальном изменении температуры в европейской части России, отметив, что последние дни жара превышала температурную норму для региона на шесть-семи градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU