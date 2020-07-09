9 Июль 2020 2020-07-09T08:18:09+03:00

Мошенники стали в шесть раз чаще воровать деньги с банковских карт россиян Фото: Александр ГЛУЗ

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Мошенники стали в шесть раз чаще воровать деньги с банковских карт россиян. С помощью фейковых интернет-магазинах они получают внушительные суммы.

Зачастую человек даже не догадывается, что совершает покупка на поддельном сайте, который замаскировался под официальный, хорошо известный интернет-магазин.

О случаях обмана знают в каждом крупном банке, в июне кредитные организации, входящие в топ-100, фиксировали по 400-600 фактов оплаты на фейковых страницах. Средний чек одного перевода – 7000 рублей. Такие данные приводятся в исследовании Group-IB.

Специалисты объясняют, как происходит обман: человек оформляет заказ на такой странице, вводит данные своей банковской карты, которые автоматически похищаются злоумышленниками. Дальше сведения передаются в сервис p2p-платежей (переводы между физическими лицами), а покупателю приходит SMS-сообщение, которое он вводит на странице 3D Secure (подтверждения платежа). Человек уверен, что подтверждает покупку, но на самом деле он переводит деньги на карту мошенника, пишет газета "Известия".

Недавно жертвой мошенников стал безработный житель Лобни. Его кибермошенники обманули почти на миллион рублей. Мужчина клюнул на обещание подарка на день рождения и установил специальное приложение на телефон, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU