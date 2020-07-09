Минздрав назвал самые «болеющие» регионы
Миндзав назвал регионы, где оформляют самые продолжительные больничные. За прошлый год россияне оформили листы нетрудоспособности на сотни миллионов дней.
Самые «болеющие» регионы:
Новгородская область- на 100 работающих 64,3 случая,
Курганская область - 63,5 случая,
Вологодская область - 62,2 случая,
Ярославская область -60,5 случая,
Республика Марий Эл - 60,2.
Самые «здоровые» регионы:
Чечня -14,8 случаев,
Севастополь - 19,2 случаев,
Дагестан - 28,3 случая,
Ненецкий автономный округ - 29,2 случая,
Приморский край - 29,4 случая.
В среднем на сто работающих граждан приходится 43 случая временной нетрудоспособности. Этот показатель уменьшился с 2014 года, тогда он составлял 54,8. Если говорить о средней продолжительности больничного, то он составляет почти шесть дней (5,8), сообщает NEWS.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU