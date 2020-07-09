2020-07-09T08:41:24+03:00
Общество

«Трезвая Россия» предлагает запретить продажу спиртного в вагонах-ресторанах

А пассажиров, которые будут брать алкоголь с собой, вносить в "черные списики"
Елена АКИМОВА
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В вагонах-ресторанах предлагают запретить продажу спиртногоВ вагонах-ресторанах предлагают запретить продажу спиртногоФото: Евгения ГУСЕВА
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В Общественной палате (ОП) задумались о целесообразности продажи спиртного в вагонах-ресторанах. Член ОП, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев уверен, что продажу алкогольных напитков на железнодорожном транспорте стоит запретить. Соответствующее обращение он направил на имя министра транспорта Евгения Дитриха.

В письме говорится, что согласно действующим правилам, употребление спиртных напитков в поездах запрещено. Исключение составляют только вагоны-рестораны, там могут продавать алкоголь, не превышающий крепость в 16,5%. Но даже этого порой достаточно, чтобы между пассажирами случился конфликт.

- В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции, — цитирует RT текст обращения.

Помимо запрета стоит наладить контроль за багажом пассажиров и исключать моменты проноса спиртного, которое было куплено заранее. Тех, кто решится скоротать дорогу за рюмкой горькой, стоит вносить в «черные списки». Двойное попадание в список повлечет наказание. Например, запрет ездить на поезде один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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