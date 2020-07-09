2020-07-09T08:54:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые предупредили об опасности коронавируса для мозга

Зараженные могут страдать от воспалений, инсультов и поврежденных нервов
Ксения АНУФРИЕВА
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Ученые предупредили об опасности коронавируса для мозгаУченые предупредили об опасности коронавируса для мозгаФото: Мария ЛЕНЦ
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Английские ученые выяснили, что из-за коронавирусной инфекции у зараженных пациентов могут возникать такие осложнения, как бред, воспаления головного мозга, инсульты и повреждения нервов. Эксперты раскрыли опасность болезни для головного мозга человека в научной статье для журнала Brain.

В ходе исследований ученые нашли редкое и зачастую смертельное состояние зараженных, которое называется острым диссеминированным энцефаломиелитом. У некоторых пациентов при коронавирусе не было респираторных симптомов, а основным проявлением заболевания оказывались неврологические расстройства. По словам ученых, это похоже на вспышки летаргического энцефалита в 20-х и 30-х годах прошлого века после пандемии гриппа 1918 года.

Медики проанализировали данные о неврологических симптомах 43 инфицированных коронавирусом людей в возрасте от 16 до 85 лет и идентифицировали среди них 10 случаев энцефалопатии – временной дисфункции мозга, 12 случаев воспаления мозга, 8 случаев инсульта и 8 случаев повреждения нервов.

В то же время ученые не нашли вирус в спинномозговой жидкости, то есть коронавирус не может воздействовать на мозг непосредственным образом. Сам механизм развития неврологических расстройств из-за заражения остается неизвестным, но ученые предполагают, что причиной осложнений на мозг является ответ иммунной системы на патоген.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что одними из первых симптомов коронавирусной инфекции могут являться помутнение сознания и головные боли, что также свидетельствует о поражении мозга и нервов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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