2020-07-09T10:05:32+03:00
Политика

Медведев рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным

По его словам, они с президентом по-прежнему общаются как товарищи [видео, эксклюзив kp.ru]
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов Комсомолки. Фото: Екатерина ШтукинаДмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов Комсомолки. Фото: Екатерина Штукина
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Владимир Путин обсуждает в Дмитрием Медведевым вопросы, касающиеся сферы безопасности, экономики и социалки. Об этом заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал журналистам «Комсомольской правды»

- У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения, - охарактеризовал свои отношения с Владимиром Путиным после ухода с поста премьера Дмитрий Медведев, которого цитирует сайт kp.ru.

Медведев рассказал, что, будучи заместителем Владимира Путина в Совбезе, он отвечает за работу Совета Безопасности, а также обеспечение вопросов безопасности. Поэтому, отметил Медведев, он регулярно общается с Путиным в различных форматах.

Кроме того, Дмитрий Медведев обращается к Владимиру Путину по партийной линии, как председатель «Единой России». Медведев рассказал, что от лица партии готовил предложения по поддержке экономики, социальной сферы и рынка труда.

- Так что все в порядке. Все хорошо, - подытожил Медведев.

Напомним, Дмитрий Медведев занял пост премьер-министра 8 мая 2012 года. В этой должности он проработал почти 8 лет. 15 января 2020 года Медведев подал в отставку с поста премьера, объяснив это новыми задачами, которые ставит президент перед кабмином. На смену ему пришло правительство под руководством Михаила Мишустина. 16 января Медведев был назначен заместителем председателя Совета безопасности.

Дмитрий Медведев: «С Путиным у нас по-прежнему товарищеские отношения».Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды»

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий Медведев: Мне пишут: «в экономике при вас была стабильность», но пенсионную реформу припоминают до сих пор

Заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды» в эфире радио «КП» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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