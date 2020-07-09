Задержанного главу Хабаровского края Сергея Фургала везут в Москву

9 Июль 2020 2020-07-09T09:50:41+03:00

Его задержали 9 июля по подозрению в организации убийств

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Главу Хабаровского края Сергея Фургала везут в Москву.

Утром 9 июля сотрудники Следственного комитета задержали Фургала около его дома по подозрению в организации покушений на убийство и убийства нескольких предпринимателей в 2004 - 2005 годах.

В рамках того же дела задержаны ещё четыре фигуранта. По предварительной информации, они были участниками организованной группы.

Сайт KP.ru сообщал, что Фургала обвиняют в организации убийства предпринимателя Евгения Зори в 2004 году. Зоря учредителем ряда коммерческих организаций в Хабаровске и погиб от множественных огнестрельных ранений. Вторым преступлением, в которым обвиняют главу Хабаровского края, стало убийство предпринимателя Олега Булатова.

На сайте также опубликовано видео задержания Сергей Фургала.

Пост губернатора Хабаровского края Сергей Фургал занимает с 28 сентября 2018 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789538" frameborder="0"></iframe> Фургала доставляют в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU