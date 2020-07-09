Медведев пообещал, что сделает себе прививку от коронавируса
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался, что делает прививки в том случае, если их эффективность доказана. В интервью журналистам «Комсомолки», опубликованном на kp.ru Медведев припомнил свою поездку по странам Африки в 2009 году. В то время Медведев занимал должность президента.
- В Африке много разных болезней, и мне тогда сделали всю палитру прививок, потому что они эффективны, - сказал Медведев.
Что касается прививки от гриппа, то Медведев отнесся к ней скептически: «иногда помогают, а иногда нет в зависимости от штамма гриппа».
- Но если появится (а я в этом уверен) эффективная вакцина от коронавируса, я считаю, что этим необходимо воспользоваться всем. Я, естественно, тоже готов буду сделать такую прививку, - заявил Медведев журналистам «Комсомолки».
При этом он отметил, что очень важно, чтобы вакцинация была массовой и одновременно проходила во всех странах, иначе вирус будет проходить через границу.
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