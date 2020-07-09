2020-07-09T10:26:16+03:00
Политика

Медведев пообещал, что сделает себе прививку от коронавируса

По его словам, он не сомневается в том, что эффективная вакцина от COVID-19 появится [видео, эксклюзив kp.ru]
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов Комсомолки.Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов Комсомолки.
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался, что делает прививки в том случае, если их эффективность доказана. В интервью журналистам «Комсомолки», опубликованном на kp.ru Медведев припомнил свою поездку по странам Африки в 2009 году. В то время Медведев занимал должность президента.

- В Африке много разных болезней, и мне тогда сделали всю палитру прививок, потому что они эффективны, - сказал Медведев.

Что касается прививки от гриппа, то Медведев отнесся к ней скептически: «иногда помогают, а иногда нет в зависимости от штамма гриппа».

- Но если появится (а я в этом уверен) эффективная вакцина от коронавируса, я считаю, что этим необходимо воспользоваться всем. Я, естественно, тоже готов буду сделать такую прививку, - заявил Медведев журналистам «Комсомолки».

При этом он отметил, что очень важно, чтобы вакцинация была массовой и одновременно проходила во всех странах, иначе вирус будет проходить через границу.

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Заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды» в эфире радио «КП» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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