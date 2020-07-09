2020-07-09T10:36:20+03:00
Общество

Сергея Фургала везут в Москву на обычном рейсе авиакомпании "Россия"

Губернатора задержали по подозрению в организации убийств
Ксения АНУФРИЕВА
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Сергея Фургала везут в Москву на обычном рейсе авиакомпании "Россия". Фото: скрин с сайта flightradar24Сергея Фургала везут в Москву на обычном рейсе авиакомпании "Россия". Фото: скрин с сайта flightradar24
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Задержанного сегодня, 9 июля, главу Хабаровского края Сергея Фургала доставляют в Москву на обычном рейсе SU6288 авиакомпании "Россия". На опубликованных кадрах Следственного комитета можно заметить соответствующую ливрею.

Губернатора доставят в Главное управления по расследованию особо важных дел, которое находится в столице России, на самолете Boeing-777 с бортовым номером EI-GEU. Специальный самолет ЦА Федеральной службы безопасности Ан-148 в данном случае не использовался.

Борт с задержанным губернатором прилетит в Москву в 12:17 по столичному времени.

Напомним, что главу региона задержали по подозрению в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в 2004 - 2005 годах на выходе из дома и сразу повезли в аэропорт. В отношении Сергея Фургала возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Сопровождение по делу осуществляют сотрудники ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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