Медведев посоветовал лайфхак: как стать президентом в 42 года

9 Июль 2020 2020-07-09T10:39:48+03:00

По его словам, главное, что должно быть у главы государства — это работоспособность и сила воли [видео, эксклюзив kp.ru]

Изменить размер текста: A A

Дмитрий Медведев вошел в историю, как самый молодой президент России. Пост главы государства он занял в 42 года. Отвечая на вопросы журналистов «Комсомольской правды» в интервью, опубликованном на kp.ru, Медведев, занимающий сейчас пост зампредседателя Совбеза, рассказал, как этого добиться.

По его словам, будучи президентом, главное «работать по-серьезному, принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям». Впрочем, Медведев отметил, что это в равной степени важно и на других должностях.

- Мне кажется, это главное качество для любого человека. Работоспособность и сила воли для того, чтобы достигнуть успехов. Вот такой лайфхак, - рассказал журналистам «Комсомолки» Медведев.

Напомним, в должность президента Медведев вступил 7 мая 2008 года и занимал этот пост 4 года. На второй срок Медведев не пошел, свою кандидатуру на президентский выборах в 2012 году выдвинул Владимир Путин. После победы Путина на выборах Медведев занял пост премьер-министра, проработав на этой должности почти 8 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789500" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Медведев: «Лайфхак: чтобы стать президентом нужна работоспособность и сила воли».Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды»

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий Медведев: Мне пишут: «в экономике при вас была стабильность», но пенсионную реформу припоминают до сих пор

Заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды» в эфире радио «КП» (подробности)

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий Медведев: Мне пишут: «в экономике при вас была стабильность», но пенсионную реформу припоминают до сих пор

Заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды» в эфире радио «КП» (подробности)

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий Медведев: Мне пишут: «в экономике при вас была стабильность», но пенсионную реформу припоминают до сих пор

Заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды» в эфире радио «КП» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU