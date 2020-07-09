"Не мы, видит бог, все это устроили": Медведев рассказал об отношениях России с Украиной и Грузией

9 Июль 2020 2020-07-09T10:49:49+03:00

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Властям Украины следует смириться с новыми реалиями и смягчить кризис в юго-восточной части страны, заявил в интервью журналистам "Комсомольской правде", опубликованном на сайте kp.ru заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он также объяснил ухудшение отношений с Грузией, случившееся на фоне вооружённого конфликта в Южной Осетии в 2008 году, когда Медведев занимал пост президента России.

Зампред Совбеза отметил, что отношения с Украиной изменились сначала после смены власти, а затем после проведения референдума о присоединении Крыма к России.

- Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны, - заявил Медведев.

Отвечая на вопрос о длительном кризисе в отношениях с Грузией, экс-президент напомнил, что источником агрессии в сторону Абхазии и Южной Осетии стала Грузия, а России пришлось в это вмешаться.

– Как известно, Грузия сама совершила акт агрессии в отношении своих в тот момент еще автономных частей – Южной Осетии и Абхазии, где были наши миротворцы. Нам пришлось в это вмешаться. Это, естественно, привело к осложнениям отношений с Грузией, к разрыву дипломатических отношений. Но не мы, видит бог, все это устроили. Это ответственность тех властей, которые там были. И они пожинают плоды своей безответственной политики того периода, - отметил Дмитрий Медведев.

Кроме того, заместитель главы Совбеза сказал, что приписываемый России и Беларуси кризис в отношениях это, скорее, мнение отдельных политологов и "недружественных нам сил". При этом, отметил Медведев, диалог между дружественными странами остаётся "особым, союзническим", а вклад в них значителен с обеих сторон.

- У нас Союзное государство. Мы интеграцией занимаемся. Да, этот процесс идет непросто. Да, мы спорим иногда по ценам на газ, нефть, какие-то там обиды возникают. Но в целом это рабочий процесс. Мы с белорусами, по сути, один народ. Это очень близкие наши друзья. Я надеюсь, что все будет в порядке, - заключил Медведев.

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ИСТОЧНИК KP.RU