2020-07-09T11:15:34+03:00
Дом. Семья

Неизданные рассказы Терри Пратчетта увидят свет осенью 2020 года

Книга появится спустя пять лет после кончины английского писателя
Анастасия РЫШКОВА
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Новая книга английского писателя увидит свет спустя пять лет после его смертиНовая книга английского писателя увидит свет спустя пять лет после его смертиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сборник неизданных рассказов английского писателя Терри Пратчетта, выйдет в сентябре этого 2020 года. Это будут истории написанные автором в юности. Тогда он работал в газете The bucks free press в 1960-х — начале 1970-х годов. Книга будет иметь название "The time-travelling Caveman" ("Путешествующий во времени пещерный человек").

Часть этих историй была собрана в книге "Dragons at crumbling castle" ("Драконы в старом замке") в 2014 году, но только шесть лет спустя о существовании других ранних работ автора узнали издатели детской литературы Рут Ноулз и Том Роулинсон.

Редакторы, просмотрев материалы, поняли, что в них много шуток и юмора, которые могут понравится и детям, и взрослым. И они решили, что мир должен увидеть финальную книгу Терри Пратчетта.

"Рассказы нацелены на детей, которые хотят быть взрослыми, и взрослых, которые по-прежнему остаются детьми", — уточнил Рут Ноулз.

В новой книге будет множество рассказов о приключениях пещерного человека, который путешествует во времени. В одной из них он направился на Марс. На красную планету он полетел на паровой ракете. Другие истории будут повествовать о пастухе, который неожиданно нашел могилу короля Артура из Камелота, сообщает ActuaLitté.

Терри Пратчетта скончался 5 лет назад, но его произведения остаются любимыми и продолжают радовать детей и их родителей.

Напомним, Сэр Теренс Дэвис Джон Пратчетт написал множество произведений, которые стали настоящим достояние Англии. По его произведениям сняты фильмы, созданы видео и настольные игры. Самой популярной считаются книги из серии «Плоский мир». В 1998 году Терри Пратчетт был удостоен звания Кавалера Ордена Британской Империи за вклад в литературу.Автор скончался от болезни Альцгеймера в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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