2020-07-09T10:45:53+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в России 6 509 человек заразились коронавирусом

Число случаев COVID-19 в стране превысило 707 тысяч
Ксения АНУФРИЕВА
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За сутки в России 6 509 человек заразились коронавирусомЗа сутки в России 6 509 человек заразились коронавирусомФото: REUTERS
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За минувшие сутки на территории России медики выявили 6 509 новых случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах государства. Оперативный штаб по борьбе с пандемией отмечает, что из них 27,3% не имели клинических проявлений болезни.

За один день от заболевания или осложнений после него погибли 176 россиян, прошли успешный курс лечения и полностью выздоровели 8 805 человек. С начала эпидемии коронавирусной инфекции в России медики зафиксировали 707 301 случай заражения, инфицированных нашли во всех регионах. За весь период зафиксировано 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые из Лондона доказали негативное влияние коронавируса на головной мозг зараженного пациента. Так, у больного могут появиться такие симптомы болезни, как бред, воспаления головного мозга, инсульты и повреждения нервов.

Напомним, что в стране в настоящее время активно разрабатывают эффективную и безопасную вакцины от коронавируса. Глава министерства здравоохранения заявил, что прививка от заболевания в стране будет делать только в добровольном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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