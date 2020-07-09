Amazon выплатит $134,5 тысяч из-за нарушений санкций США

Минфин США оштрафовал Amazon за нарушение санкционного режима Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Amazon пришла к соглашению с Минфином США, обвинившем онлайн-ритейлера в нарушении санкционного режима США. Amazon заплатит $134,5 тысяч, сказано в опубликованном заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В заявлении также сказано, что компания отправляла товары людям, живущим в регионах и странах, в отношении которых США ввели санкции. Среди них Крым, Иран и Сирия.

Напомним, после присоединения Крыма к России в марте 2014 года США и страны Евросоюза ввели первые санкции. Сначала они коснулись крымских властей и некоторых россиян, которые участвовали в событиях на полуострове. Санкции вводили ещё несколько раз, они коснулись также банковского и промышленного сектора российской экономики.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что глава Amazon Джефф Безос оказался в списке главных неудачников "Forbes", поскольку при разводе в 2019 году отдал супруге 4% акций от имевшихся у него 16%. Отступные составили 38,3 миллиарда долларов.