Медведев оценил возможность продления договора о разоружении СНВ-3 с США

9 Июль 2020 2020-07-09T10:48:03+03:00

Чтобы договор был эффективным, нужно чтобы он соблюдался всеми сторонами. Фото: Екатерина Штукина

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил возможность продления договора по ограничению вооружений СНВ-3, заключенного между Россией и Соединенными Штатами в 2010 году. В следующем году срок действия соглашения истекает, и Медведев скептически оценивает шанс дальнейшего его продления.

- Оцениваю очень скептические из-за неконструктивной позиции США. Это касается и СНВ-3, и ряда других соглашений. Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекращен, Договор по открытому небу развален. Они из него вышли и при этом хотят, чтобы все было как раньше. То есть другие страны будут присутствовать в договоре, исполнять обязанности по нему, Россия в том числе, а США не участвуют? Чтобы договор был эффективным, нужно чтобы он соблюдался всеми сторонами, - подчеркнул политик в интервью журналистам «Комсомолки», опубликованном на kp.ru.

Дмитрий Медведев отметил, что в настоящее время не чувствует желания американской стороны продлять договор о разоружении, но Россия полностью готова его продлить, не выдвигая новых условий. США тем временем выдвинули целый ряд требований, например, присоединения других государств, что делать продление практически невозможным. Зампредседателя Совбеза добавил, что это может привести к неограниченному наращиванию ядерных потенциалов.

- А если нашли заграничные друзьям будут их наращивать, то нам придется отвечать симметричным образом, чтобы эти потенциалы каким-то образом нейтрализовать. Постоянно появляются новые виды вооружений, требующие обсуждения. Но для этого нужно желание, которого нет у США, - сказал Дмитрий Медведев.

Политик заключил, что если в настоящее время не предпринять усилий для сохранения существующего международного порядка по ограничению вооружений, то в мире может начаться настоящее «гонка вооружений».

Напомним, что СНВ-3 был заключен десять лет назад. В рамках соглашения страны договорились о сокращении вооружения. Например, количество ядерных боеголовок сократили в 3,5 раза, а носителей таких зарядов оставили по 500-1100 штук. В рамочном соглашении были упомянуты и оборонительные вооружения, включая систему противоракетной обороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU