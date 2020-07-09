Дмитрий Медведев: «Трамп креативный, на выборах в США возможно чудо»
Соединенные Штаты в последнее время столкнулись с рядом серьезных проблем, главными из которых стали пандемия коронавирусной инфекции и массовые акции протеста и беспорядки, охватившие американские города. В преддверии президентских выборов многие стали отмечать, что действующий глава Штатов Дональд Трамп не особо справляется с урегулированием ситуации в государстве.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью журналистам «Комсомолки», опубликованном на kp.ru, оценил шансы Дональда Трампа на победу в грядущих выборах американского лидера и прокомментировал сложившуюся в стране ситуацию с антирасистскими выступлениями. Российский политик отметил, что расизм всегда был для США большой проблемой.
- Надеюсь, что США справятся с этим, ведь в итоге это отражается на всех. Проблемы в американской экономике, это не дает развиваться мировой экономике. Справятся ли Штаты с этой ситуаций во главе с Трампом или уже без него – решать американскому народу.
У Трампа много проблем, это сказывается на его рейтинге. Он сильно уступает сопернику. Хотя он человек креативный, и вполне вероятно, что может произойти такое же чудо, как и четыре года назад, - заметил Дмитрий Медведев.
Лидер партии «Единая Россия» добавил, что пока что на фоне экономического кризиса из-за пандемии и столкновениями с полицией из-за расизма шансы Дональда Трампа на победу в президентских выборах «выглядят не блестящим образом».
«Создатели Конституции 1993 года ошиблись»: главное из интервью Дмитрия Медведева «Комсомольской правде».Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов «КП»
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ
Дмитрий Медведев: Мне пишут: «в экономике при вас была стабильность», но пенсионную реформу припоминают до сих пор
Заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды» в эфире радио «КП» (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU