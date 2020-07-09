Глава Минздрава объяснил, как будет приниматься решение о вакцинации детей от коронавируса

9 Июль 2020 2020-07-09T11:43:23+03:00

Михаил Мурашко: решение о вакцинации детей от коронавируса примут после исследований вакцин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее Михаил Мурашко заявил, что прививку будут делать только тем, кто дал согласие

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Решение о вакцинации детей от коронавируса будет принято по итогам клинических исследований вакцин, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

- Контингенты, которые в первую очередь должны прививаться - это группы риска, которые имеют высокий риск заражения новой коронавирусной инфекцией <...>, медицинские работники и ряд служб, которые имеют высокую степень заражения, - заявил Мурашко в беседе с ТАСС.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что, по заявлению министра здравоохранения, вакцинация от коронавируса в нашей стране будет добровольной: каждый россиянин сам сможет для себя решить, нужна ли ему такая прививка.

Напомним, 9 июля в России зафиксировано 6 509 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 8 805 человек, а скончались 176 человек. Новые заболевшие выявлены во всех 85 российских регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU