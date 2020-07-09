В случае потери работы запасов россиян хватит всего на два месяцы

9 Июль 2020 2020-07-09T11:04:28+03:00

А у жителей Москвы и Санкт-Петербурга – почти на три

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Аналитический центр НАФИ провел глобальное исследование, чтобы выяснить какие накопления имеют россияне и на сколько их хватит, в случае полной потери доходов.

Исследователи отмечают, что накопления – это показатель финансовой грамотности человека. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в этом вопросе в лидерах, у них больше всего накоплений, которых хватит на 83 дня. В среднем по России этот показатель ниже - 63 дня.

В Агентстве страхования вкладов приводят цифры: средний размер вклада физлиц на 1 апреля 2020 года составлял 183 тысячи рублей. Но это только одна часть населения: кто-то не доверяет банкам и хранит средства дома или в активах, а кто-то вовсе не имеет сбережений на черный день.

Как правило, накопления имеют финансово грамотные люди. Это человек среднего возраста, работающий семьянин с одним или двумя детьми. Женщины более активны в данном вопросе, особенно после сорока лет.

До этого возраста процент мужчин и женщин, имеющих сбережения и пользующихся различными финансовыми инструментами, примерно одинаков. После сорока – происходит перекос в сторону прекрасной половины человечества.

В НАФИ объясняет это большей вовлеченностью женщин в планирование регулярных расходов семьи, поиск источника существования для иждивенцев и т.д. Но при этом мужчины лучше женщин понимают базовые свойства финансовых продуктов, принцип работы вкладов, займов, действия инфляции.

Что касается тонкостей финансовых операций, то 34% не смогли ответить как взаимосвязана высокая доходность и высокий риск по вложениям денег. А 31% держателей банковских карт сталкивался с мошенничеством, при этом 4 процента понесли потеки от действий злоумышленников, сообщает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что 40 процентов россиян не имеют никаких накоплений на «черный день». А те, кто ухитряется откладывать деньги в копилку, смогут прожить на свои сбережения в среднем 3-4 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU