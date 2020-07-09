«Легко отожмусь 50 раз»: Медведев рассказал о своих занятиях спортом
Самый молодой президент России, премьер-министр с восьмилетним стажем, а ныне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев известен своей любовью к спорту. Он занимается силовыми тренировками, играет в бадмингтон и катается на велосипеде. В в интервью журналистам «Комсомолки», опубликованном на сайте kp.ru, Медведев ответил на вопрос о своих занятиях спортом. Вопрос этот Медведеву адресовали пользователи соцсетей.
- Пользователи интересуются: сколько отжиманий вы делаете пола? - спросили мы Дмитрия Медведева.
- Ну, 50 легко отожмусь! - ошарашил нас Медведев.
При этом он отметил, что отжимания — это не самые трудные физические упражнения. А заодно посоветовал их делать в комлексе с другими упражнениями.
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