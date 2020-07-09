Россиянина нашли мертвым на курорте Паттайя в Таиланде

9 Июль 2020 2020-07-09T11:18:38+03:00

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Россиянин найден мертвым в своей комнате в районе Джомтиен курортного города Паттайя в Таиланде.

Тело сорокапятилетнего мужчины обнаружили работники гест-хауса, в котором жил россиянин, в четверг утром. Владелица заведения сообщила о случившемся в полицию. По ее данным, гражданин РФ просил о помощи, потому что не хотел возвращаться домой, несмотря на то, что у него был куплен обратный билет. Полиция не нашла следов борьбы, а имя умершего не сообщается по причине того, что еще ведется следствие. Полицейским придется выяснить причину смерти и сообщить о случившемся в посольство России в Таиланде, а также родным и близким россиянина, сообщает интернет-портал Pattaya News со ссылкой на местную полицию.

Это не первый подобный случай в Таиланде, произошедший с русским туристом. Ежегодно от несчастных случаев в стране погибает несколько десятков российских граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU