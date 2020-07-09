В России появятся измеряющие температуру тела металлодетекторы

9 Июль 2020 2020-07-09T11:19:39+03:00

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В скором времени в России появятся металлодетекторы, которые способны не только выполнять свою основную функцию – обнаруживать металлические предметы, но и измерять температуру человеческого тела с точностью 0,3 градуса. Об этом 9 июля, в четверг, сообщили представители госкорпорации «Ростех».

Устройства были созданы концерном «Автоматика» и дочерней компанией «Ростеха». В условиях непростой эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции система металлодетекторов призвана повысить безопасность в учебных заведениях, больницах и учреждениях культуры, в разных организациях и органах власти, а также при проведении массовых мероприятий.

- Сочетаний двух функций в одном устройстве – это компактно, удобно и экономно для заказчиков. Многофункциональная система может быть незаменимой, например, во время голосований, когда миллионы человек придут на избирательные участки, - отметил генеральный директор «Автоматики» Владимир Кабанов, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалисты из Ирландии создали приложение на мобильные устройства, которое способно отслеживать зараженных коронавирусом жителей страны. База данных приложения обновляется, скачивая информацию об инфицированных с сервера Службы здравоохранения Ирландии. Когда рядом с владельцем смартфона, на котором установлено приложение, будет находиться телефон зараженного коронавирусом человека, то приложение уведомит своего хозяина об опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU