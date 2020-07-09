Стало известно, может ли коронавирус попасть в дом через кондиционер

9 Июль 2020 2020-07-09T12:12:07+03:00

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В жаркую погоду спрос на бытовые и офисные кондиционеры традиционно растет. Однако в этом году пользователи начали опасаться, что кондиционер способен принести в дом коронавирусную инфекцию. Эту ситуацию прокомментировали в Роспотребнадзоре.

«Коронавирус так же, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах. Он живет внутри человека», - цитирует эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева «Российская газета».

При этом специалист добавил, что теоретически вирус может распространяться через систему кондиционирования, но такая вероятность крайне мала.

«Какое-то время на фильтре кондиционера он (вирус – прим. ред.) теоретически жить может, но это будет совсем недолго. Другое дело, что кондиционеры после зимы в любом случае надо тщательно обрабатывать, в том числе делать бактерицидную обработку, потому что, помимо коронавируса, там могут быть бактерии», - отметил Лебедев.

Также эксперт напомнил, что в рамках профилактики коронавируса помещения необходимо регулярно проветривать. Системы кондиционирования недостаточно, важно именно открывать окна, чтобы очищать воздух в помещениях.

Добавим, что ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в скором времени москвичам удастся отдохнуть от изнуряющей жары. В ближайшие дни в городе температура воздуха будет колебаться в пределах 20-25 градусов, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU