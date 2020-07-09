Рейс с задержанным губернатором Хабаровского края сел в Шереметьево

9 Июль 2020 2020-07-09T13:03:15+03:00

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Самолет SU6288 авиакомпании "Россия", на котором перевозили в Москву задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, успешно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, свидетельствуют данные сайта Flightradar24. Рейс прилетел в город в четверг, 9 июля, примерно в 12:17 по столичному времени.

Около аэропорта губернатора и сопровождающих его правоохранителей уже ждал автозак.

Главу российского региона в скором времени доставят в Главное управления по расследованию особо важных дел, которое находится в Москве. Для транспортировки задержанного не использовали каких-либо специальных самолетов.

Напомним, что Сергея Фургала обвиняют в организации покушения на убийство и убийствах нескольких бизнесменов, которые произошли почти 15 лет назад. В отношении политика уже завели соответствующее уголовное дело. Следственный комитет сообщает, что Фургала проверяют также на причастность к особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU