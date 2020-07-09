Жириновский заявил о возможной отставке всей ЛДПР в знак протеста против задержания Фургала
Вся фракция ЛДПР может сложить полномочия в знак протеста против задержания Сергея Фургала, заявил лидер партии Владимир Жириновский. Он также заявил, что в партии возмущены задержанием губернатора Фургала.
В ЛДПР заявили Жириновский перед пленарным заседанием Госдумы, что будут защищать своего однопартийца.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что Фургала задержали утром 9 июля около его дома по подозрению в организации покушений на убийство и убийствах нескольких предпринимателей в 2004 - 2005 годах.
В рамках того же дела задержали ещё четверых фигурантов. По предварительной информации, они были участниками организованной группы.
Сайт KP.ru сообщал, что Фургала обвиняют в организации убийства предпринимателя Евгения Зори в 2004 году и предпринимателя Олега Булатова в 2005 году.
На сайте также опубликовано видео задержания Сергей Фургала.
Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах
ИСТОЧНИК KP.RU